الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مبادرة "انت أقوى من المخدرات" بطلخا والمنصورة في الدقهلية

جانب من المبادره
جانب من المبادره

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية انه بالتعاون مع صندوق علاج ومكافحه الادمان تستمر اعمال استكمال تنفيذ مبادرة "انت اقوي من المخدرات" وذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان بمشاركة فريق عمل الصندوق بالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات بهدف نشر الوعي بين كل فئات المجتمع من خلال المدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب والوحدات الاجتماعية والوحدات القروية.

وقال محافظ الدقهلية، إنه يجري تنفيذ خطوات جادة للعلاج من الإدمان في سرية تامة على الخط الساخن للصندوق (16023) وبالمجان كما يتم تقديم حزمة من الأنشطة الوقائية وإلقاء المحاضرات للمتخصصين ومسؤولي الصندوق عن آثار التدخين والإدمان على الصحة البدنية والقدرة على ممارسة الحياة اليومية وكذا الأسباب النفسية والاجتماعية التي تدفع الفرد للتدخين والآثار المترتبة على ذلك، كما يتم توزيع مطبوعات وبوسترات لتوعية للمواطنين بمخاطر الإدمان والتعاطي والتدخين على الشباب والأسرة والمجتمع.

وأكد مختار استمرار تلك المبادرات بجميع مراكز المحافظة، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، حيث انطلقت أعمال المبادرة بنطاق مركزي طلخا والمنصورة بإشراف ومتابعة رؤساء المركزين في كل منهما.

وقالت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة طلخا، إنه تم اليوم تنفيذ برنامج توعية تثقيفية بمدينة طلخا وذلك بمناطق عديدة من المدينة شملت طريق بلقاس وطريق المعاهدة وموقف بطرت أسفل كوبري الجيش بمدينة طلخا بإشراف ومشاركة أستاذ بلال شعبان مدير مكافحة صندوق الإدمان والأستاذة هدى محمد مدير إدارة شئون المرأة بمركز ومدينة طلخا وقد لاقت الحملة ثناء واستحسان المواطنين.

وقال اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال المبادرة بنطاق الوحدة المحلية بقرية نقيطة حيث تم النزول للميادين والأسواق والشوارع للتوعية أكبر حشد من المجتمع عن أضرار التدخين والإدمان وتعريفهم بخط الساخن للعلاج، ولاقت الحملة نجاحا كبيرا وترحيبا كبيرا، حيث شارك في الحملة ماهر موسى، مدير عام وحدة السكان ومدير شؤون المرأة برئاسة المركز ومسؤولي الوحدة المحلية بقرية نقيطة.

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مكافحة الإدمان مبادرة

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