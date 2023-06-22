الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة السعودية" تؤكد جاهزية مدينة الملك عبدالله الطبية لموسم الحج

السعودية
السعودية

أكدت وزارة الصحة السعودية، أن مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، أكملت جاهزيتها لموسم حج هذا العام 1444هـ، على كافة مستويات الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتي تأتي امتدادًا لخطط وتوجيهات وزارة الصحة لتقديم خدمات مميزة وتوفير كافة السبل لراحتهم وتسهيل أدائهم لفريضة الحج.
وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الخميس- أن المدينة الطبية تقدم دورًا حيويًا مهمًا في توفير الرعاية المتخصصة باعتبارها المستشفى المرجعي رباعي الرعاية الوحيد على مستوى منطقة مكة المكرمة، حيث تولي فترة الحج اهتمامًا خاصًا للتأكد من أن خدماتها تدعم وتساند وتكمل الخدمات الصحية في مكة المكرمة من حيث الخدمات الطبية، وتوزيع الموارد من أسرة وقوى عاملة وأجهزة، إضافة إلى إقرار خطط الطوارئ، والتأكد من جاهزية كافة أجهزة ومرافق المدينة الطبية، وتوفرها بأعداد كافية، وذلك بمراجعة خطط طوارئ وكوارث الحج، واعتمادها، والتي من شأنها تفصل الخطط والإجراءات القياسية؛ بهدف الالتزام بها في حالة الحوادث أو الكوارث التي قد تحدث، لا سمح الله، خلال موسم الحج.
وأوضحت أن المدينة الطبية توظف طاقاتها في جميع تخصصاتها، وتشمل مراكز التميز بها مركز القلب، ومركز صحة العين، ومركز العلوم العصبية، ومركز الرأس والعنق وقاع الجمجمة، ومركز الأورام، ومركز الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة، من خلال منظومة علاجية متقدمة، وتحظى جميعها بعناية فائقة تعمل على مدار 24 ساعة عبر فريق متميز عالي المستوى من التأهيل العلمي والفني من تخصصات متعددة، وعمل جميع الإجراءات التشخيصية والعلاجية والعمليات في أسرع وقت ممكن؛ لتمكين الحاج من إكمال نسكه.
وأفادت الوزارة، بأن مركز القلب يعتبر المركز الرئيس الذي يستقبل حالات القلب من الحجاج، والتي تتطلب التدخل الطبي، سواء بالقسطرة القلبية، أو جراحة القلب المفتوح، ويتم قبول كافة حالات الرعاية القلبية عن طريق التنسيق الفعّال بين المدينة الطبية، وجميع المستشفيات في مكة المكرمة لقبول وتحويل الحالات بأسرع وقت، بالتعاون مع الإخلاء الجوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، حيث يتم نقل الحجاج المرضى من المشاعر إلى المدينة الطبية تفاديًا للزحام وتأخير الحالات العاجلة.

كما خصص مركز القلب خطًا هاتفيًا ساخنًا لاستقبال الاتصالات من مستشفيات التجمع الصحي بمكة المكرمة التي لديها حالات مرضى القلب، والذبحات الصدرية المعقدة، والحالات النادرة التخصصية التي تحتاج نقلها إلى مركز القلب في المدينة؛ بهدف تسهيل عملية التنسيق، وسرعة إنهاء الإجراءات لإنقاذ حياة المرضى.

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