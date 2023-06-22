أبرزهم إيمري.. 4 مدربين أنقذوا أنديتهم في موسم 2022 - 2023

نجح بعض المدربين في إثبات قدراتهم وإنقاذ أنديتهم من خطر الهبوط لدوري الدرجة الثانية خلال الموسم الماضي 2022 - 2023.

وشهد الموسم المنصرم 2022-2023، تغيير العديد من المدربين بعض الأندية الأوروبية بالدوريات الكبرى، وعلى رأسهم نادي أستون فيلا الإنجليزي.

4 مدربين أنقذوا أنديتهم في الموسم الماضي

ونستعرض لكم المدربين الذين أنقذوا أنديتهم، بعدما قررت إدارات الأندية بتوّليهم مسئولية التدريب في الموسم الماضي 2022-2023، وذلك على النحو التالي:

- أوناي إيمري (مع نادي أستون فيلا الإنجليزي)

في أكتوبر 202، قررت إدارة نادي أستون فيلا الإنجليزي إقالة المدرب ستيفن جيرارد؛ بسبب تراجع النتائج، حيث تواجد الفريق في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حقق خلالهم انتصارين، 3 تعادلات و6 هزائم في أول 11 مباراة.

وفي نوفمبر 2022، قررت إدارة أستون فيلا تعيين الإسباني أوناي إيمري لتولي تدريب الفريق، ونجح في قيادة الفيلانز نحو تحقيق العديد من الانتصارات.

وتحت قيادة إيمري، حقق أستون فيلا 15 انتصارًا، 4 تعادلات و6 هزائم، ليصبح الفريق في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويضمن تأهله إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الجديد 2023-2024.

ويُعد هذا أفضل إنجاز لنادي أستون فيلا، كونه سيشارك في مسابقة أوروبية لأول مرة منذ موسم 2010-2011.

أوناي إيمري

- جولين لوبيتيجي (مع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي)

تراجعت نتائج فريق وولفرهامبتون تحت قيادة المدرب البرتغالي بورنو لاغ، ليتم إقالته من منصبه وتولي ستيف ديفيز منصب المدير الفني بشكل مؤقت، وتحت قيادتهم كان الفريق يتواجد في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أول 15 مباراة، حقق خلالهم انتصارين، 4 تعادلات و9 هزائم.

وفي نوفمبر 2022، قررت إدارة وولفرهامبتون تعيين الإسباني جولين لوبيتيجي مديرًا فنيًا للفريق، لينقذ النادي من خطر الهبوط، ويتواجد في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب البريميرليج، محققًا 9 انتصارات، 4 تعادلات و10 هزائم.

جولين لوبيتيجي

- خوسيه لويس مينديليبار (مع نادي إشبيلية الإسباني)

ورغم نجاح لوبيتيجي مع وولفرهامبتون، ولكنه حقق قبلها نتائج سلبية للغاية مع فريق إشبيلية في انطلاقة الموسم الماضي 2022-2023.

وحقق فريق إشبيلية نتائج سلبية تحت قيادة كلًا من المدربين الإسباني جولين لوبيتيجي والأرجنتيني خورجي سامباولي، حيث تواجد الفريق في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 26 جولة، محققًا 7 انتصارات، ومثلهم 7 تعادلات، بينما تلقى 12 هزيمة.

وفي مارس 2023، قررت إدارة إشبيلية تعيين الإسباني خوسيه لويس مينديليبار مديرًا فنيًا للفريق، وقاد اللاعبين في 12 مباراة، ليُنهي الموسم في الموسم الثاني عشر في جدول ترتيب الليجا، محققًا 6 انتصارات، 3 تعادلات ومثلهم 3 هزائم.

ولكن الإنجاز المميز الذي نجح فيه المدرب خوسيه لويس مينديليبار، هو قيادة فريق إشبيلية نحو التتويج بلقب الدوري الأوروبي "اليوروباليج" في الموسم الماضي، بعد فوزه على روما الإيطالي في المباراة النهائية بركلات الترجيح، ليضمن بذلك النادي الأندلسي التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

خوسيه لويس مينديليبار

- ماركو روزه (مع نادي لايبزيج الألماني)

في سبتمبر 2022 وبعد مرور 5 جولات فقط، قررت إدارة لايبزيج الألماني إقالة المدرب دومينيكو تيديسكو؛ بسبب تراجع نتائج الفريق، والتواجد في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الألماني.

وتم تعيين ماركو روزه مديرًا فنيًا لفريق لايبزيدج، ونجح في قيادتهم في 29 مباراة بالدوري الألماني، مُحققًا 19 انتصارًا، 4 تعادلات و6 هزائم، ليُنهي الموسم في المركز الثالث، ويضمن تأهله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

كما نجح ماركو روزه في التتويج مع فريق لايبزيج بلقب كأس ألمانيا، بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت في المباراة النهائية بهدفين دون رد.