افتتاح مستشفى الطور المُصغر لخدمة أهالى الطور بجنوب سيناء

افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مستشفى الطور المُصغر EHA FIELD HOSPITAL، الذي تم افتتاحه بمدينة الطور لتوفير العديد من الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من أهالي مدينة الطور بجنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق المنظومة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عزالدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، والوفد المرافق له الدكتور تامر صلاح رئيس القطاع التجاري بالمجموعة، والدكتور حسن فكري رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالمجموعة، والدكتور هاني فيكتور المدير التنفيذي لمستشفى كليوباترا، والذين استقبلهم رئيس هيئة الرعاية الصحية، في مستهل زيارته لجنوب سيناء، لبحث فرص التعاون لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار الصحي في مصر.

وتضمنت فعاليات الافتتاح جولة داخل مستشفى الطور المُصغر وأقسامه المختلفة، والاستماع إلى شرح مفصل عن تجهيزاته الطبية وغير الطبية، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن المستشفى مجهز على أعلى مستوى، ويضم 4 أسرّة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلي، و4 أسرّة للعناية المركزة، بالإضافة إلى غرفة عمليات متكاملة، ووحدة أشعة سينية وتليفزيونية ومقطعية، ومعملًا للتحاليل الطبية، وصيدلية، كما تتم إنارة المستشفى بالطاقة الشمسية، ويوجد مولد كهرباء للحالات الطارئة، ومولد غازات طبية.

وقال الدكتور أحمد السبكي إن الخطة الاستراتيجية للهيئة وضعت نصب أعينها توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، حيث يضم المستشفى المُصغر أحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، كما يضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية، لافتًا إلى أنه كان المستشفى الأول من نوعه بمصر في التأمين الطبي للمؤتمرات والأحداث الدولية المهمة كمؤتمر المناخ COP27.

وأضاف السبكي أن مستشفى الطور المُصغر إضافة كبيرة في خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالي مدينة الطور لحين استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي الجديد، الذي سيمثل نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية لأهالي مدينة الطور.

وتابع السبكي أن حجم الإنجازات التي تمت في مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية وإضافة كبيرة على جميع المستويات، حيث نجح في تطوير قطاع الرعاية الصحية بمصر، وتحويله إلى منظومة متكاملة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين وفقًا لأحدث ممارسات الصحة العالمية، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا لتحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية والرعاية الصحية الخضراء، وجاء ذلك نتيجة خطط مدروسة تم وضعها وتنفيذها.

وأضاف السبكي أن التوسع في خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل يأتي نتيجة تزايد إقبال المواطنين على الخدمات التي تقدمها المنظومة، والسعي لتحقيق حلمهم في التغطية الصحية الشاملة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية التي جعلت إنجاز هذا المشروع على أجندة أولويات الدولة، لافتًا إلى تميز المشروع وتحقيقه العديد من الإنجازات والنجاحات الملموسة على أرض الواقع، وحصاده العديد من الإشادات العربية والدولية، وأيضًا نجاحه في تعزيز مكانة وريادة مصر ووضعها في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة في مجال الرعاية الصحية.

وتوجه السبكي بالشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على جهده المبذول ودوره الفعال في دعم إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل وجعله حقيقة على أرض جنوب سيناء، واستمرار دعمه ومتابعته الميدانية المستمرة لأعمال التطويرات والإنشاءات الجارية لباقي المنشآت الصحية المقرر انضمامها لاكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ما يسهم في تحسين مستوى جودة الحياة الصحية لأبناء جنوب سيناء، تماشيًا مع أهداف المنظومة وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أعرب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن سعادته لافتتاح مستشفى الطور المُصغر لتوفير الخدمات والرعاية الصحية لأهالي مدينة الطور، مشيرًا إلى النقلة الهامة فى مجال تطوير الرعاية الصحية بالمحافظة، وموجهًا الشكر إلى رئيس هيئة الرعاية الصحية على الجهد المبذول في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل لتعميمه بجميع محافظات مصر، وعلى الأخص محافظة جنوب سيناء، والتي طورت فيها المنظومة الجديدة مستوى جودة الحياة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة.

وتابع اللواء خالد فودة أن ثمار نجاح التنمية والتطوير في قطاع الرعاية الصحية بجنوب سيناء نتيجة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل سيوفر خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة لأبنائها، وتعد خطوة هامة ونقلة نوعية وتكاملية للخدمات الصحية المقدمة للمواطن السيناوي، وتقديمها وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لجنوب سيناء من جانب هيئة الرعاية الصحية، كل من الدكتور أحمد عثمان مساعد المدير التنفيذي لتطوير الخدمات العلاجية، والدكتور محمود الشحات مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمد نشأت مدير إدارة التقييم والمتابعة برئاسة الهيئة، والدكتور أيمن رخا مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء.

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