لجنة من جامعتي الزقازيق والمنصورة للبت في مسؤولية قاتلة طفلها بالشرقية عن أفعالها

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بندب لجنة خماسية مختصة من جامعتى الزقازيق والمنصورة، تكون مسؤليتها بيان مدى مسؤولية المتهمة بقتل طفلها وطهيه وأكله بالشرقية عن أفعالها الإجرامية، وحددت جلسة ١٧ من يوليو لغرض قرارات اللجنة.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد قررت تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها وطهيه وأكله بالشرقية، لجلسة اليوم الخميس للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى.

وتشهد محكمة جنايات الزقازيق جلسات محاكمة الأم المتهمه بقتل طفلها وتقطيع أجزاء من جسدة وطهو بعض منها وتناولها لإصدار قرارها بعد المداولة.

ورد عم المتهمة خلال جلسة المحاكمة على سؤال حول الحالة المادية، وأنها قد تكون دافعًا لارتكاب ابنة شقيقه الجريمة، بأنها "لم تكن تُعاني ضيقًا ماديًا، حيث إنها كانت قد باعت أكثر من ١٧ قيراطًا من ميراثها".

وخلال جلسات المحاكمة السابقة، قالت المتهمة إن ما قامت به كان بسبب “ سحر” قد أجراه أحدهم لها، وكانت تحت تأثيره.

وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

و جاء في أمر الإحالة أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا "فأس" كانت بمسكنها وأغلقت منافذه.