مدن جديدة والقضاء على العشوائيات.. ملحمة تطوير وبناء بعد ثورة 30 يونيو

سلط برنامج "صباح الخير يا مصر"، الضوء على إنجازات الدولة المصرية في التطوير والبناء، حيث تشهد ملحمة في البناء والتعمير بعد ثورة 30 يونيو.

وقال الإعلامي أحمد عبدالصمد، مقدم البرنامج المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، خلال حلقة اليوم، إن مصر قررت فتح صفحة بيضاء وجديدة كُتب فيها بالبونط العريض "ملحمة البناء والتعمير والتجديد والتطوير".

وأضاف:"نتحدث عن ملحمة حقيقية في إقامة وإنشاء مدن جديدة مناسبة للتوسعات العمرانية حتى تستوعب الكثافة السكانية المتزايدة، كي نخرج من مساحة الرقعة الضيقة".

وتابع:"كنا نعيش على 6% من إجمالي المساحة، وفي مجال الطرق والإنشاء والتعمير تحديدًا، فإن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا، وأيضًا علاج مشكلة العشوائيات عن طريق تغيير وتطوير تلك المناطق، ورأينا جميعا غيط العنب وبشاير الخير 1 و2، مفيش مكان للعشوائيات في مصر إلا وتم النهوض به من أجل المواطنين".