ضبط عصابة لسرقة الهواتف فى المرج

سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام مركبة "توك توك".

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ضبط شخصين– مقيمين بمحافظة المنيا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام مركبة "توك توك" وبحوزتهما 3 هواتف محمولة- مركبة "توك توك"، وأقرا بتصرفهما فى فك شفرات الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما "سيئى النية" ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أمكن ضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول– جهاز "لاب توب" المستخدم فى فك شفرات الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بعلمه بكون الهواتف المشار إليها من متحصلات وقائع سرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.