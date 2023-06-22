خلال 49 عاما.. "إكسترا نيوز" تستعرض تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، إنفوجراف عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، جاء على النحو التالي.

- تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وباريس

الروابط الاقتصادية بين القاهرة وباريس شهدت طفرة كبيرة على مدار 9 أعوام. فرنسا تحتل المرتبة الـ12 كشريك تجاري عالمي لمصر والثالث على المستوى الأوروبي. زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 4 مليارات يورو. تقدر الصادرات المصرية إلى فرنسا بـ800 مليون يورو. تبلغ الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 5.5% مليار يورو بمختلف القطاعات. التركيز على بعض المجالات كالنقل والمياه وقطاع الطاقة خاصة الطاقة الخضراء. الشركات الفرنسية تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. بلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة بمصر 168 شركة في 2020. أصبحت فرنسا ثاني أكبر مورد للقمح إلى مصر. تم توريد حوالي 1.2 مليون طن من القمح إلى مصر عام 2022. توقيع اتفاق حكومي يستهدف تمويل فرنسا لمشروعات بقيمة 3.8 مليار يورو خلال 2021- 2025. التعاون بين الجانبين بدأ منذ عام 1974 بتوقيع معاهدة الاستثمار وتجدد بصفة دائمة كل 10 سنوات.

وتستضيف فرنسا في 22 و 23 يونيو الجاري القمة الدولية "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.