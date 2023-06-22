الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خلال 49 عاما.. "إكسترا نيوز" تستعرض تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

الرئيس السيسى رئيس
الرئيس السيسى رئيس مصر ومانويل ماكرون رئيس فرنسا

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، إنفوجراف عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، جاء على النحو التالي.

- تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وباريس

  1. الروابط الاقتصادية بين القاهرة وباريس شهدت طفرة كبيرة على مدار 9 أعوام.
  2. فرنسا تحتل المرتبة الـ12 كشريك تجاري عالمي لمصر والثالث على المستوى الأوروبي.
  3. زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 4 مليارات يورو.
  4. تقدر الصادرات المصرية إلى فرنسا بـ800 مليون يورو.
  5. تبلغ الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 5.5% مليار يورو بمختلف القطاعات.
  6. التركيز على بعض المجالات كالنقل والمياه وقطاع الطاقة خاصة الطاقة الخضراء.
  7. الشركات الفرنسية تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.
  8. بلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة بمصر 168 شركة في 2020.
  9. أصبحت فرنسا ثاني أكبر مورد للقمح إلى مصر.
  10. تم توريد حوالي 1.2 مليون طن من القمح إلى مصر عام 2022.
  11. توقيع اتفاق حكومي يستهدف تمويل فرنسا لمشروعات بقيمة 3.8 مليار يورو خلال 2021- 2025.
  12. التعاون بين الجانبين بدأ منذ عام 1974 بتوقيع معاهدة الاستثمار وتجدد بصفة دائمة كل 10 سنوات.

وتستضيف فرنسا في 22 و 23 يونيو الجاري القمة الدولية "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

مصر وفرنسا فرنسا مصر العلاقات الاقتصادية تاريخ العلاقات الاقتصادية

الأكثر قراءة

عضو مجلس مدينة "فرساى" تعدد مكاسب مشاركة السيسى بقمة "التمويل العالمى"

المشدد 15 سنة والعزل من الوظيفة لموظفة طلبت رشوة لإعداد تقرير هندسي

وزارة العمل: استرداد 326 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج

محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثانى لصفوف المراحل التعليمية

حبس موظفة بالغربية بتهمة النصب على المستفيدين من "تكافل وكرامة" 4 أيام

وزيرة التخطيط: إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مرتين سنويًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية