"مياه دمياط" تطلق حملات توعية ميدانية استعدادًا لعيد الأضحى

شنت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمياط حملات توعية موسعة للتوعية بالحفاظ على خدمتي المياه والصرف الصحي والتنويه بعدم إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي ببالوعات الصرف الصحي والتعرف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن السلوكيات الخاطئة في التعامل مع شبكة الصرف الصحي، كذلك ترشيد استهلاك المياه تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

‏وقال اللواء أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمياط، إن الحملة شملت كل مراكز المحافظة وفقًا لخطة عمل موضوعة بالتعاون مع كل الهيئات والمؤسسات التنفيذية بالمحافظة لإنجاح الحملة وتحقيق الانتشار.

من جهتها، أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الانتهاء من تجهيز ساحة المطاعم بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر لاستقبال زائريها خلال عيد الأضحى المبارك، ضمن مشروع تطوير المنطقة بالكامل، والتي تتضمن إحلال وتجديد الممشى وإنشاء مناطق لانتظار السيارات ومسار للدراجات ومدرج ومنطقة خضراء وساحات للمطاعم والأنشطة المتعددة.

وذكرت المحافظ أنه تم وضع خطة مع الجهة المنفذة لتجهيز تلك الساحة والانتهاء منها كمرحلة أولى للمشروع خلال هذا التوقيت، الذى يتزامن مع دخول فصل الصيف والعيد، وذلك لاستقبال المواطنين والزائرين، مؤكدة أنه يجرى العمل بالمراحل الأخرى من المشروع للانتهاء منه وفقًا للخطط الزمنية والمعايير المحددة التى تتناسب مع هذه البقعة السياحية الفريدة.