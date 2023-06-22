ضبط شخصين بحشيش داخل سيارة ملاكى فى بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة بدر في محافظة القاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الجيزة حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.