الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إرشادات من "الصحة" للحجاج لتجنب السقوط أثناء أداء المناسك

الحج
الحج

قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإرشادات للحجاج؛ لتجنب السقوط أثناء أداء مناسك الحج.

وأشارت الوزارة، في إنفوجراف نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى ضرورة ارتداء أحذية مناسبة وفي حالة جيدة لتدعم الكاحل، تجنب الاصطدام عند التواجد في الأماكن المزدحمة، عدم السير على الأرضيات الزلقة بالجوارب، طلب المساعدة للقيام بأشياء لا يمكنك القيام بها بمفردك، مع ضرورة الاعتناء بالقدم عن طريق تقليم الأظافر بانتظام واستشارة الطبيب بشأن أي مشاكل في القدم.

وأوضحت أنه في حالة وجود اضطرابات في التوازن أو ضعف في الإبصار أو السمع، فمن الضروري استخدام الوسائل الطبية المساعدة كالعصا والكراسي المتحركة والنظارة والسماعات الطبية لتجنب السقوط ومضاعفاته.
وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن زيادة أعداد عيادات البعثة الطبية المصرية، في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى 17 عيادة، بعد انتهاء إجراءات ترخيص 6 عيادات جديدة طبقًا لاشتراطات وزارة الصحة السعودية.

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الصحة الارشادات الهامة مناسك الحج تدعم الكاحل الأرضيات الزلقة للحماية من السقوط

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