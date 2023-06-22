الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: استرداد 326 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج

وزارة العمل
وزارة العمل

تمتلك وزارة العمل، 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج، منتشرة في عدد من البلدان، هدفها حماية ورعاية ما يقرب من خمسة ملايين مواطن مصري يعملون في نطاق هذه البلدان.
وتمكنت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، من استرداد مستحقات للعمالة المصرية بالخارج تقدر بمبلغ  326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها، من خلال القيام بتسوية المنازعات أو العمل على صرف تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول الضمان والمعاشات للعمالة، وذلك وفقا لآخر إحصاء للوزارة خلال الفترة من أغسطس 2022، وحتى مارس 2023. 
وجرى توثيق 33949 عقد عمل، منهم 26898 عقد عمل من خلال الملحقين العماليين بعدد 8 مكاتب عمالية بالخارج، و7051 عقد عمل من خلال وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج. 
كما تم توفير 5882 فرصة عمل للمصرين بالخارج، وبحث 2183 شكوى عمالية بالخارج، في حين تم تسوية 1623 شكوى عمالية بالخارج بالطرق الودية.  
وبلغ عدد  المستفيدين من الاستشارات العمالية التي تم تقديمها من خلال المكاتب العمالية بالخارج عدد 24914 عاملًا.

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