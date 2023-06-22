عطلة 7 أيام للبورصة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو

قررت إدارة البورصة أن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27-06-2023 إلى يوم الإثنين الموافق 03-07-2023 إجازة رسمية، بمناسبة عيد الاضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.

ومن المُقرر أن يستأنف العمل بالبورصة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 04-07-2023.

واستهلت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، تلك التى قابتلها عمليات شراء من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد العرب والمصريين على أسهم منتقاه بالسوق.

وتراجع المؤشرالرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.06%، ليصل إلى مستوى 17695 نقطة، كما هبط مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 0.07% ليصل إلى مستوى 3240 نقطة.

وانخفض مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.1% ليصل إلى مستوى 21397 نقطة، في الوقت الذى هبط فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.43%، ليصل إلى مستوى 7380 نقطة.

وتراجع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.28%، ليصل إلى مستوى 3535 نقطة، وامتد الهبوط للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.17%، ليصل إلى مستوى 5232 نقطة.