الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق فى تمزيق شاب جسد والده العجوز بالهرم

جريدة الدستور

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في قتل شاب لوالده العجوز بمنطقة الهرم. 

انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور على جثة مُسن مقتول داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وجود جثة حسام.م.أ، مُصاب بطعنه نافذة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجني عليه قتله بسبب نشوب مشاجرة بينهما لخلافات مالية.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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