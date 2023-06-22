الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 مصابين من أسرة واحدة بحريق شقة في أسيوط

حريق شقة
حريق شقة

أصيب 4 مواطنين من أسرة واحدة بحروق في حريق اندلع بشقة سكنية بمدينة منفلوط في أسيوط بسبب ماس كهربائي وتم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي.

البداية بتلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بجوار المدرسة الإعدادية بمدينة منفلوط ووجود مصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وقوات الحماية المدنية والاطفاء والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مجاور للمدرسة الإعدادية.

وأسفر الحريق عن إصابة  4 مواطنين باصابات متفرقة ،وتم نقلهم إلى العناية المركزة بمستشفى منفلوط المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

4 مواطنين حريق ماس كهربائي مستشفي منفلوط اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط

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