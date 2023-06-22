التنمية المحلية: 310 ملايين جنيه مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن متابعة مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى منتصف شهر يونيو 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.

وأكد آمنة، إن إقبال المواطنين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة "سند الخير" كان إقبالًا كبيرًا، حيث حققت حجم مبيعات منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع الستون بلغ حوالي 310 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة تدعم محدودي الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن انطلاق مبادرة "سند الخير" في 31 مارس 2022، وهي عبارة عن سيارات محمّلة بنحو 37 نوعًا من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وبينها لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، وغيرها.

ونجحت المبادرة في تحقيق مبيعات كبيرة وتغطيتها لـ17 محافظة هي: المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، كفرالشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، الفيوم، بني سويف، والغربية.