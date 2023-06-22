الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التنمية المحلية: 310 ملايين جنيه مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن متابعة مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى منتصف شهر يونيو 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.

وأكد آمنة، إن إقبال المواطنين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة "سند الخير" كان إقبالًا كبيرًا، حيث حققت حجم مبيعات منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع الستون بلغ حوالي 310 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة تدعم محدودي الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن انطلاق مبادرة "سند الخير" في 31 مارس 2022، وهي عبارة عن سيارات محمّلة بنحو 37 نوعًا من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وبينها لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، وغيرها.

ونجحت المبادرة في تحقيق مبيعات كبيرة وتغطيتها لـ17 محافظة هي: المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، كفرالشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، الفيوم، بني سويف، والغربية.

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية سند الخير توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك السلع المقدمة م السلع الغذائية وزارة التنمية المحلية

الأكثر قراءة

المشدد 15 سنة والعزل من الوظيفة لموظفة طلبت رشوة لإعداد تقرير هندسي

عضو مجلس مدينة "فرساى" تعدد مكاسب مشاركة السيسى بقمة "التمويل العالمى"

القبض على صاحب محل بلحوم مجمدة فاسدة فى القاهرة

بدء صرف معاشات يوليو من بنك ناصر غدًا الجمعة

وزارة العمل: استرداد 326 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج

محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثانى لصفوف المراحل التعليمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية