الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شركة المياه تعلن عن قبول دفعة جديدة بمدارسها الفنية

القابضة للمياه
القابضة للمياه

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، للعام الدراسي 2023/ 2024 بمحافظات (القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الإسكندرية، الجيزة، أسيوط)، ويكون التقديم عبر الموقع الإلكترونى لكل شركة وفقًا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات، وذلك في الفترة من 4 وحتى 23 يوليو المقبل، على أن تعقد اختبارات لأعلى مجموع من المتقدمين.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اهتمام الشركة بإعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا الاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم الفني.

وأوضحت الشركة الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، على النحو التالى:  
1ـ أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية العام الحالي 2022/ 2023.
2ـ ألا تزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2023 على 18 عامًا.
3ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية 
4ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة (93% تقريبًا) فى الإعدادية العامة، والأولوية للأعلى مجموع. 
5- يقبل بنسبة 5% من إجمالى المتقدمين من طلاب الإعدادية الأزهرية لكل مدرسة بمجموع 93% كحد أدنى للقبول، وفقًا للمعادلة = مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية الأزهرية  × 280- المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية.

6ـ أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة. 
7 - أن يكون الطالب لائقًا طبيًا. 
8ـ أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي كالآتي: ـ
مدرسة مسطردـ  محافظات (القاهرةـ القليوبيةـ مدن القناة).
مدرسة الجيزةـ محافظات (الجيزة وضواحيهاـ الفيوم).
مدرسة بني سويفـ محافظات (بني سويف وضواحيهاـ المنيا).
مدرسة أسيوط- محافظات (أسيوط والوادي الجديدـ سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان).
مدرسة البحيرة- محافظات (البحيرةـ كفرالشيخ- الدقهلية- دمياط).
مدرسة المنوفية- محافظات (المنوفيةـ الغربيةـ الشرقية).
مدرسة الإسكندريةـ محافظات (الإسكندريةـ مطروح- البحر الأحمرـ شمال وجنوب سيناء).

وأوضحت الشركة أن البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق هي "اسم الطالب رباعي- الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد- السن في أول أكتوبر لا يزيد علـى 18 عامًا- استمارة النجاح- عنوان الطالب- رقم تليفون ولي الأمر- إيصال كهرباء- صورة بطاقة ولي الأمر- وأن تشمل المرفقات: استمارة النجاح- صورة شهادة الميلاد- صورة شخصية".  

وأضافت الشركة أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة هو إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة، من خلال دراسة تخصصات:ـ 
- تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي
- ضبط وجودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي
- تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي
- تشغيل وصيانة محطات التحلية (تحلية مياه البحار).

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