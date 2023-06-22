محافظ الفيوم يترأس الاجتماع التنسيقي الأول لبرنامج "أسرة"

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الاجتماع التنسيقي الأول لبرنامج "أسرة" الذي ينظمه قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية.

ورحب محافظ الفيوم، بالحضور وفريق عمل برنامج "أسرة"، والجهاز التنفيذي بالمحافظة، ومسئولي القطاعات المعنية، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية وأجهزة الدولة بملف الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، مما يتطلب التكاتف بين جميع أطياف المجتمع للسيطرة على الزيادة السكانية، ومواجهة التحديات بالتعاون بين منظمات المجتمع الأهلي والمدني والقطاع الخاص، خاصةً في ظل تنفيذ مبادرات قومية كبرى مثل مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين معيشة الأفراد وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم بالريف المصري.

وأوضح المحافظ، أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل الاستراتيجية القومية للسكان بما يتضمن النهوض بصحة المواطنين، من خلال وجود قيادة سياسية واعية تتبنى المنظومة الصحية، لافتًا إلى أهمية دراسة أسباب الزيادة السكانية فى كل قرية على حدة والتي تختلف تبعًا للعادات والتقاليد من مكان إلى آخر، مثمنًا دور مديرية الصحة بالفيوم، فى التشبيك مع كل الجهات، والعمل على بذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات المرجوة من البرنامج مع الحفاظ على الاستمرارية في استخدام خدمات وسائل تنظيم الأسرة.

من جهته، قدم رئيس فريق الأعمال الميدانية ببرنامج أسرة، الشكر لمحافظ الفيوم لمنحه الفرصة لتنفيذ فعاليات البرنامج على أرض المحافظة، بما يعود بالنفع على المواطنين ويقدم حلولاً إيجابية للمشكلات والقضايا السكانية، موضحًا أن البرنامج يشمل العديد من الأنشطة منها تدريب الأطباء بالعيادات الخاصة، والصيادلة، والرائدات الريفيات، بالتعاون مع فرق الإشراف ورجال الدين والكنيسة ورواد الشباب، وإعداد كوادر بالمحافظات لضمان الاستمرارية بعد انتهاء مدة البرنامج، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية للبرنامج وممثلى الوزارات المعنية، واللجنة التنسيقية بالمحافظة، ومجموعة عمل مديرية الصحة.

وفي السياق نفسه، أوضحت مدير الأعمال الميدانية ببرنامج أسرة، أن برنامج " أسرة" تم تدشينه فى محافظة الفيوم فى مارس الماضى بإدارتى إطسا وسنورس، ضمن المرحلة الأولى التى تشمل محافظات " الفيوم، أسيوط، سوهاج، الشرقية"، ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، من خلال تعزيز البرنامج القومى لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان.

وأضافت، أن البرنامج يعمل من خلال ثلاثة محاور: تتمثل فى زيادة الإقبال الطوعى فى استخدام خدمات تنظيم الأسرة، وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ خيارات حياة صحية، وتعزيز إدماج احتياجات المرأة فى القطاع الصحى، من أجل تحسين خدمات تنظيم الأسرة ومعدلات استخدام خدمات الصحة الإنجابية، مشيرةً إلى أن نطاق عمل برنامج أسرة بالفيوم يتضمن عدد 62 وحدة صحية، بواقع عدد 39 وحدة صحية بمركز إطسا، وعدد 18 وحدة صحية بمركز سنورس، وعدد 5 وحدات تتبع إدارة الرعاية الأساسية.

فيما استعرض وكيل وزارة الصحة بالفيوم، آليات تنفيذ خطة برنامج "أسرة"، ومناقشة التحديات، بالإضافة إلى مؤشرات المسح الطبى لتنظيم الأسرة بإدارتيّ إطسا وسنورس، من خلال معدل المواليد وعدد السكان ومعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها مع الأطباء والممرضات والصيادلة.