الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لضعف إيراداته.. سحب فيلم "مغامرات كوكو" من دور العرض السينمائي

بيومي
بيومي

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إنه تمّ سحب فيلم "مغامرات كوكو" من دور العرض السينمائي، بسبب ضعف الإيرادات في شباك تذاكر السينما.

وأضاف في بيانٍ صحفي، أن الفيلم حقق على مدار 9 أسابيع منذ بدء عرضه في موسم أفلام عيد الفطر 2023، نحو 2 مليون و656 ألفًا و140 جنيهًا، وكان آخر إيراد له عن يوم الثلاثاء الماضي 500 جنيه فقط.

فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، وأس أس، وطاهر أبو ليلة، وإيهاب فهمي، وعمر عبدالعزيز، ونانسي صلاح، من تأليف إيهاب ناصر، إخراج إسماعيل فاروق.

تدور قصة الفيلم في إطار من الكوميديا والخيال، حول عالم الحيوانات الناطقة وتجسيد فكرة الصراع بين الخير والشر، وفي إطار من المفاجآت غير المتوقعة خصوصًا داخل إحدى عيادات معالجة الحيوانات.

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