هل تتعرض مصر لموجة حر شديدة؟.. "الأرصاد" تُجيب

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية الفضائية، اليوم الخميس، إن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية رغم بداية فصل الصيف، مشيرة إلى أننا نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وأضافت أن هناك امتدادًا لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس على مدار اليوم، مما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تكون 32 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي الإحساس بالطقس سيكون حارًا نهارًا، وانخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس.

وتابعت: "بداية من الغد متوقع أن نشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة من درجة إلى درجتين لتكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية" محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات النهار.

وعن تعرض البلاد لموجة حر شديدة، قالت منار غانم: "الارتفاعات في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل ستكون طفيفة، والأجواء ستكون حارة خلال فترات النهار بالإضافة إلى زيادة نسبة الرطوبة".