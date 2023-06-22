ولى العهد السعودى يصل لمقر انعقاد القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى مقر انعقاد القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، أهداف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، من خلال نبأ عاجل، مؤكدة أن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد تهدف لتعزيز صمود الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

كما تهدف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، لإرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنًا بين الجنوب والشمال.