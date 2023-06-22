الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق محدود فى شقة بعين شمس

حريق
حريق

أخمدت قوات الحماية المدنية في القاهرة حريقًا محدودًا شب في شقة سكنية بمنطقة عين شمس بـ3 سيارات إطفاء، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات ظاهرية أو خسائر في الأرواح.

 وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص محل الواقعة والوقوف على أسباب الحريق، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف ملابساتها.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة تلقت إخطارًا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

وبالانتقال وفحص البلاغ تبيّن نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثامن في عقار مكون من 12 طابقًا، وعلى الفور تم فرض كردون أمني حول العقار لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وسيطرت القوات على النيران قبل امتدادها إلى شقق العقار الأخرى، وتم إخماد النيران وإجراء عمليات التبريد لعدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وبإخطار النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

الأكثر قراءة

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الخميس 22 يونيو 2023

الرئيس السيسى يشارك فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد اليوم

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى عودة رفات مارمرقس الرسول من الفاتيكان إلى مصر

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه

تطورات الحالة الصحية للأنبا كيرلس أفامينا

"حدث ليلا"| الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان.. وسقوط المتهم بقتل والده فى الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية