الخميس 22 يونيو 2023
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جميل حليم يشيد بدور الرئيس السيسى فى دعم العمل الأهلى

المستشار جميل حليم
المستشار جميل حليم

أكد المستشار الدكتور "جميل حليم"، عضو مجلس الشيوخ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس- مصر، خلال جلسة "دور المجتمع المدني في مواجهة التطرف وتعزيز التنوع" بمؤتمر "المجتمع المدنى نحو شراكة فعالة فى الجمهورية الجديدة"، أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مساندة الدولة وفي تنفيذ رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن هذا الدور ليس فقط فيما تقدمه من مساعدات مادية، ولكن في جوانب كثيرة في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي ورعاية الأطفال ورفع الوعي وخلافه.

وأشار إلى أن المجتمع المدني أحد أضلاع التنمية التي تعمل مع الحكومة على تحسين جودة حياة المواطنين ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن هناك أكثر من 34 ألف جمعية قامت بتوفيق أوضاعها في ظل القانون للعمل الأهلي، تعمل فى مختلف ربوع مصر وفي مختلف مجالات التنمية، مشيدًا بدور الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في دعم العمل الأهلي وتخصيص عام للمجتمع المدني، والتي تعكس حرص الرئيس على تعزيز مساهمة مؤسسات المجتمع المدني مع كل الأجهزة المعنية في جهود التنمية بربوع مصر.

كما ثمن عضو مجلس الشيوخ دور "البرلمان المصري"، ووزارة "التضامن الاجتماعي" في إصدار قانون جديد لعمل الجمعيات الأهلية، وتم إعطاء فرصة للجمعيات لتوفيق أوضاعها.

وشاركت جمعية كاريتاس مصر، في مؤتمر المجتمع المدني، الذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي، بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان "نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة".

افتتح المؤتمر الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عبدالله، مدير مكتبة الإسكندرية.

وشارك المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر تحت عنوان "دور المجتمع المدني في مواجهة التطرف وتعزيز التنوع".

كذلك، شارك الدكتور أيمن صادق، مدير عام الجمعية، في جلسة بعنوان "المجتمع المدني يواجه الأزمات"، حيث عرض خبرة كاريتاس مصر، في العمل مع اللاجئين.

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