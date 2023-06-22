الاتحاد العام للمصريين في الخارج يعلن عن يدشن أول فروعه في إفريقيا بأوغندا

أعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج عن تدشين أول فرع له في إفريقيا ودول حوض النيل في أوغندا، وهي من أعضاء تجمع “كوميسا”، ما يساعد في العمل على تدفق الاستثمارات المصرية هناك وتعتبر مركزا لوجيستيا للصادارت المصرية إلى شرق إفريقيا.

وقال المهندس عبد العزيز البساطي، رئيس مجلس إدارة فرع أوغندا، إن الاتحاد في أوغندا يهدف إلى إيجاد شكل رسمي للجالية هناك ويمكن الاستفادة من الدعم الفني والإداري الذي يقوم به الاتحاد العام الرئيسي في القاهرة لخدمة مصالح التصدير والتواجد المصري الدائم في أسواق أفريقيا عموما ودول حوض النيل بشكل خاص.

وقال المهندس إسماعيل أحمد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن التواجد المصري في إفريقيا هدف من أهداف الدولة لضمان تحقيق المزيد من الصادرات المصرية للقارة، من خلال رجال أعمال وطنيين يعملون في مجالات استثمارية متنوعة ما بين الزراعة والصناعة ومزارع الثروة الحيوانية وتصدير السلع المعمرة والترويج لكافة المنتجات المصرية وكذلك في التعمير والإسكان والتنمية.

وأوضح الأمين العام المستشار علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن الفرع الجديد في أوغندا يعمل على إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية بمشاركة أكثر من 250 شركة مصرية لعرض منتجاتها، فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي والإداري ومساحات التخزين، على أن يعلن عن موعد افتتاح المعرض بحضور مجلس إدارة الاتحاد قريبا.