الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

7 مصابين بحادث تصادم فى الشرقية

تصادم سيارة ميكروباص
تصادم سيارة ميكروباص

أصيب 7 مواطنين، صباح اليوم الخميس، بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، علي طريق بلبيس العاشر من رمضان أمام نقطة إسعاف مفارق العاشر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، على طريق بلبيس العاشر من رمضان أمام نقطة إسعاف مفارق العاشر، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات ابن سينا، والعاشر الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

7 مواطنين سحجات وكدمات وجروح متفرقة حادث تصادم ميكروباص بلبيس العاشر المستشفى

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