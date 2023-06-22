الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"جنايات الزقازيق" تبدأ محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية بعد قليل

جنايات الزقازيق
جنايات الزقازيق

تبدأ بعد قليل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، جلسات محاكمة قاتلة نجلها بالشرقية.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس امرأة متهمة بقتل ابنها البالغ من العمر نحو خمس سنوات عمدًا مع سبق الإصرار بفاقوس محافظة الشرقية، وذلك بعدما أقرتْ بارتكاب الجريمة خلال استجوابها في تحقيقات النيابة العامة، وبعدما توصلت التحقيقات حتى ساعته وتاريخه إلى الوصول إلى أدلة تؤكد ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى المتهمة المحبوسة.

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة، يفيد بقتل المتهمة ابنها وتقطيعها جسده وإخفائها الأشلاء بمسكنها، فبادرت النيابة العامة بسرعة الانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته، وبالتزامن مع ذلك بادرتْ بسرعة استجواب المتهمة وسؤال الشاهد الذي اكتشف الواقعة وأبلغ الشرطة عنها.

وشكلت النيابة العامة فريقين، انتقل أحدهما إلى مسرح الجريمة برفقة الطبيب الشرعي وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بعد تمام التحفظ على مسرح الجريمة، وتمت معاينته بدقة على مدار ساعات متواصلة عثر خلالها على كل أشلاء وأجزاء جسد المجني عليه، وعثر على سلاحي الجريمة وآثار لها بكل أرجاء المسكن.

الدائرة الأولى محكمة جنايات الزقازيق محاكمة قاتلة نجلها عمد ا مع سبق الإصرار

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