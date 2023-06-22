الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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روسيا: لدينا معلومات بأن أمريكا تُعزز من وجودها العسكرى فى سوريا

سوريا
سوريا

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إن لديه معلومات بأن أمريكا تعزز وجودها العسكري في سوريا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف المسئول الروسي، أن سوريا وتركيا وإيران اتفقت على مفهوم "خارطة الطريق" التي قدمتها روسيا بشأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وتسلمت مقترح تطبيع العلاقات واتفقت على المبدأ.

يذكر أن العاصمة الكازاخستانية استضافت، يومي 20 و21 يونيو، الجولة العشرين من محادثات "أستانا" بشأن التسوية السورية، بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة، الأمين العام، جير بيدرسن، كما تضمن جدول الأعمال مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب والوضع الإنساني ومشكلة عودة اللاجئين.

لافرنتييف اميركا سوريا تركيا وجود عسكري أمريكي

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