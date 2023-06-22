الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فقر الأطراف الحاد.. الأعراض والعلاج والنصائح الوقائية لتجنب الحالة

فقر الأطراف
فقر الأطراف

نقص تروية الأطراف الحاد يعني نقصًا مفاجئًا في تدفق الدم إلى أحد الأطراف بسبب تجلط الدم أو الانسداد وهذه الحالة الصحية شائعة لدى الأشخاص الذين ينتمون إلى جميع الفئات العمرية، يمكن أن تزيد هذه الحالة المميتة من خطر تلف الأنسجة وربما فقدان الأطراف.

يمكنك أن تعاني من هذه الحالة إذا كنت تعاني من مشاكل مثل تصلب الشرايين، ورم في القلب جلطات دموية في القلب ارتفاع ضغط الدم مرض السكري، تاريخ عائلي من أمراض القلب، علاوة على ذلك يمكن أن تجعلك عوامل أخرى مثل التدخين والعمر ونمط الحياة الخامل أيضًا عرضة لهذه الحالة الخطيرة.

إذا كان المرء يعاني من علامات وأعراض مثل ظهور مفاجئ للألم يؤدي إلى إحساس بالحرقان والتشنج في العضلات، وانعدام النبض في الطرف المصاب، والشحوب (يظهر الطرف أبيض مقارنة بالجانب الآخر) برودة الطرف وشلل الطرف المصاب يحتاجان إلى عناية فورية.

علاج:
سيتم تحديد العلاج على أساس موقع نقص التروية، والوقت المنقضي منذ ظهور الأعراض وحالة الطرف، وقال: "تشمل الأدوية المذيبة للجلطات، ويمكن إجراء تدخلات مثل استئصال الخثرة الميكانيكي لامتصاص الجلطة، يمكن إجراء عملية جراحية تُعرف باسم استئصال الصمة لإزالة الجلطة.

إذا تأخر المريض فقد يتعرض لبتر أحد الأطراف، سيرشدك طبيبك إلى خطة العلاج المناسبة لك، أيضًا يمكنك التحدث إلى الطبيب في حالة وجود أي شكوك بشأن تشخيص هذه الحالة.

نصائح وقائية:
من الضروري الإقلاع عن التدخين وإدارة الكوليسترول وضغط الدم ومستويات السكر في الدم وتناول الأدوية لإدارة هذه الحالات، بصرف النظر عن ذلك التزم بعادات الأكل الصحية، وحافظ على الوزن الأمثل، وحافظ على نشاطك وتخلي عن نمط الحياة الخاملة، ومارس الرياضة يوميًا، وستتمكن بالتأكيد من الحفاظ على هذه الحالة بعيدًا.

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