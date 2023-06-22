إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال فى مخيم الدهيشة بالضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، واعتقل شاب آخر، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في يده، ونقل إلى أحد مستشفيات مدينة بيت لحم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى يزن جبر الحسنات، (17 عامًا)، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.

وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء استمرار العنف والخسائر في الأرواح في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأدان الأمين العام، في بيان إلى نائب المتحدث باسمه، فرحان حق، جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك "أعمال إرهابية". وشمل ذلك إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين، مما أسفر عن مقتل 4 إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة وإصابة آخرين، وما أعقب ذلك من أعمال تخريب وإحراق للأراضي والممتلكات- بما في ذلك مدرسة- من قبل مستوطنين إسرائيليين في القرى الفلسطينية حول نابلس ورام الله.

كما أبدى الأمين العام قلقًا بالغًا إزاء الأحداث التي وقعت في جنين في 19 يونيو، عندما أسفرت عملية لقوات الأمن الإسرائيلية وما أعقبها من تبادل لإطلاق النار عن مقتل 7 فلسطينيين، من بينهم طفلان، وكلاهما تلميذان في مدارس الأونروا.

وشدد الأمين العام على ضرورة وضع حد للتوترات ومنع المزيد من التصعيد.

يجب على إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، ضمان حماية السكان المدنيين من جميع أعمال العنف، ومحاسبة الجناة. يجب على إسرائيل التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين أثناء سير العمليات العسكرية.