فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": مرشد الإخوان هو من كان يحكم مصر وقت مرسى

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنها خلال فترة حكم مرسي، كانت تشعر أن مرشد الإخوان هو من يحكم مضيفة: "المرشد كان بيقوله على كل شيء وهو بيمشيه وليس له علاقة بمصر".

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إرادة الجماعة كانت فوق إرادة مصر، مؤكدة: "لن أغفر للمرشد عندما قال "طظ في مصر".

أفضل ما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو البناء

وتابعت، أن السنة التي حكم فيها الإخوان لم يتم بناء عماراة واحدة، مشيرة إلى أنها ضد الهدم ومع البناء، وأن أفضل ما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه مع البناء وكل الجهود التي يقوم بها مع الأقطار العربية لتعزيز التنمية عن الصراعات.

وأشارت إلى أن المليارات التي يدفعها العرب لشراء أسلحة لو حسنوا بها الدول العربية لن يستطيع أحد اختراقنا.