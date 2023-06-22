التيك توكر "نويل روبنسون" مفاجأة برنامج "معكم منى الشاذلى"

يحل التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، ضيفًا في حلقة خاصة تذاع قريبًا، على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة CBC.

ووصل نويل روبيسون، إلى مصر منذ عدة أيام لقضاء إجازته، وشارك متابعيه عبر حسابه على موقع الفيديوهات “تيك توك”، تنفيذ رقصته الشهيرة في العديد من المناطق السياحية، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشتهر "نويل" بقصة شعره الغربية، التي يعتمد عليها في رقصاته التي ينشرها عبر حسابه الشخصي، وزار عدداً كبيرا من الدول حول العالم ومن ضمنها دول عربية.