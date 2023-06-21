فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": الشعب المصرى يقف دائمًا فى المواقف الصعبة

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنها شاركت في مظاهرات يوم 9 يونيو عام 1967، وذلك بعد نزول الشارع المصري كله.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها كانت تستمع لإذاعة "صوت أمريكا، وتل أبيب"، وقالت لعلي الشوباشي، "دول أعدائي وضربونا وهما بيكرهونا، وجمال عبدالناصر، عندما قال اتنحى، كنت بصرخ ونزلت الشارع وكان عمر ابني سنة لو لم ننزل في 9 يونيو بالملايين لما كانت هناك حرب استنزاف أو عبور".

30 يونيو من أعظم ثورات التاريخ

وتابعت: "الشعب المصري بتجربتي معه دائمًا في المواقف الصعبة يقف ولذا كانت 30 يونيو من أعظم ثورات التاريخ وخرجنا عندما شعرنا أن بلدنا تفتت وكيسنجر قال ذلك".