قناة الناس| "السعيد على" يشرح معنى الشمائل المحمدية (فيديو)

قال الشيخ السعيد محمد علي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الشمائل المحمدية مصطلح يعني جانبين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الأول هو الجانب الخَلقي، والثاني هو الجانب الخُلُقي.

وأضاف "علي" خلال حلقة جديدة من برنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة الناس، أن النبي متفرد في الجانبين، وليس في البشر مثل رسول الله، موضحًا في الجانب الأول، إن نظرنا إلى حديث جاء فيه أن سيدنا يوسف أوتي شطر الجمال .. سيدنا يوسف أعطي شطر جمال سيدنا محمد، لكن الذي حاز على الجمال كله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله عنهم حينما وصفوا رسول الله قالوا "كأن وجهه قطعة قمر".

وأكمل: "في الجانب الخَلقي، هل هناك عين أفضل من عين مولانا سيدنا رسول الله، ولا أنف ولا فم ولا وجه ولا قوام ولا شَعر، فقد وصفه سيدنا علي بن أبي طالب بدقة تحتاج إلى جلسة خاصة، لأنهم وصفوا فيه كل شيء على أنه الكمال الخلقي".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.