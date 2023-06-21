الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جنات: أحرص على تقديم أغانى سينجل وكنت أتمنى تقديم ديو غنائى مع العندليب

جنات
جنات

حلت الفنانة جنات ضيفة في حلقة خاصة على راديو إنرجي 92.1 مع محمد طارق أضا وسارة المنذر؛ احتفالاً بها كنجمة شهر يونيو.

وقالت جنات إنها لن تغيب مرة أخرى على الجمهور، وإنها في الفترة الحالية ستركز على إطلاق أغاني سينجل وليس ألبومات، وتحدثت عن أغنية كأنك سكر وهل تشبه قصة حقيقية مرت بها، قائلة: "الفنان لا يحتاج أن يقوم بتجربة كل حالة بيغنيها أغنية وكأنك سكر قصة شخصية للشاعر أحمد عيسى وأي حد هيحسها، أغنية وكأنك سكر اتعرضت عليا ولما سمعتها وغنيتها حبيتها اوي ومفرقش معايا تنزل صيف أو شتا".

وعن تحضيرها لأغنية تكون في موسم الصيف، قالت: "بقالي كتير بجهز أغنية للصيف، والأغنية الجامدة بتبقى معروفة.. أغنية وكأنك سكر مكنتش محتاجة اسأل حد عنها لما اتعرضت عليا".

وأكملت حديثها قائلة: "حب جامد" أكتر أغنية بتفكرني بالصيف ولي معها ذكريات حلوة".

وعن التريند الذي تصدرته بملابسها الصعيدية، قالت: "إن الصدفة هي السبب فكانت تتواجد في إحدي محافظات الصعيد التي ينتمى لها زوجها والتقطت تلك الصور ولم تتوقع إنها ستتحول لتريند"، وتابعت: "جوزي صعيدي والجلابية اللي ظهرت بيها كانت جلابية حمايا.. في الصعيد الناس طبعهم قريب من طبعنا في المغرب".

وتحدثت جنات عن وقف أغنيتها التفاح والفراولة عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب، وقالت في لقائها: "ماحدث من الشخص صاحب القضية خطوة سيئة جدًا اتعملت بمنتهى الجهل والسذاجة وهو إنسان مؤذي جدًا لأن الشهرة مش بتيجي كده بتيجي بالتعب"، وأكملت: "لحن أغنيتي مش شبه أغنيته وهو قائم على فلكلور للملحن الكبير محمد الصاوي".

وقالت إنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا المطرب، قائلة: مش هسيب حقي، خاصة لما عرفت أنه اتهم قبل كده الكينج محمد منير في أغنية من أغانيه"، وتابعت: "يبدو أنه يسعى لإثارة الجدل من وقت لآخر، لازم يعرف أن تشابه المقامات لا يعني السرقة".

وتطرق الحديث عن الذكاء الاصطناعي وعن تأثيره على الأغاني والمطربين في الوقت الحالي، وقالت: "مفيش حاجة بتعوض الإنسان.. أتمنى تكون موضة وتخلص"، وبسؤالها عن النجم الذي تتمنى أن تقدم ديو غنائي معه من الزمن القديم، قالت: "لو هعمل ديو مع فنان قديم يبقى عبدالحليم حافظ.. بحسه الأقرب لشخصيتي". 

وعن خوضها تجربة التمثيل أو تقديم عرض مسرحي غنائي، قالت جنات: "التمثيل اتعرض عليا كتير لكن الموضوع دايما مكنش بيظبط.. لو الفكرة عجبتني ممكن تحصل مشكلة في الإنتاج وساعات بكون أنا مشغولة بالسفر وتحضير الأغاني فالمشروع مش بيكمل"، وتابعت: "كان في فكرة لتقديم عرض مسرحي غنائي ولكن المشروع وقف ولكنه قائم وممكن يحصل في أي وقت".

وتحدثت عن دور والدتها في دعمها، وقالت: "كان عندي 3 سنين لما ماما اكتشفت إني صوتي حلو في الغناء.. وكنت ساعتها بغني أنا في انتظارك لأم كلثوم وهي اللي دعمتني".

وقالت: "أنا شخص مرتبط بالجمهور في كل مكان وكل بلد بتواجد فيها، ولكن عندي ذكريات أكتر في الإسكندرية وبورسعيد، وشرم الشيخ".

وعن ابنتها جنات قالت: "ابنتي الصغيرة جنات، تتمنى الغناء معي في أي حفلة، وتطلب ذلك طوال الوقت، لكنها بالطبع مازالت صغيرة جداً".

إليوت اليوتيوب اما أمد إنرجي اني اول اوي الوقت الية اليو

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