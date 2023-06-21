قناة الناس| أمين الفتوى يوضح حكم الأضحية (فيديو)

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم الأضحية حيث قال أبوحنيفة إنها واجبة على عين كل من استطاع أن يذبح.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الأربعاء، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس، أن جمهور العلماء قالوا إنها سُنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لافتًا إلى أن الأضحية مستحبة لمن في استطاعته أن يشتري الأضحية.

وأوضح أمين الفتوى، أن من قال إنها سنة بأنها سنة عين أي تجب على كل فرد، لافتًا إلى المالكية قالوا إن الأضحية هي سنة عين حكمًا.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.