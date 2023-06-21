الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: أمريكا تنظر للقاعدة العسكرية الصينية بكوبا بأنها محاولة للتجسس على قواتها

القاعدة العسكرية
القاعدة العسكرية الصينية بكوبا

قال بيني كوك، خبير العلاقات الدولية، إن الصين تعتبر دولة متقدمة والولايات المتحدة الأمريكية هي من تقوم بعمليات تجسس من فترات طويلة عليها.

الصين من أكبر الدول الاقتصادية على مستوى العالم

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصين من أكبر الدول الاقتصادية على مستوى العالم وأمريكا تعتبرها تهديدًا له، مشيرًا إلى أن التقرير الذي يتحدث عن التدريبات العسكرية الصينية في كوبا يثبت أن الصين لا تخاف من هيمنة الولايات المتحدة، وتستطيع إذا أرادت أن تنتقم من الغرب.

وأكد أن التقرير الذي تحدث عن التدريبات العسكرية الصينية بكوبا الولايات المتحدة الأمريكية تنظر له على أنه محاولة للتجسس على القوات الأمريكية، لكن الصين لا تحتاج لذلك. 

التدريبات العسكرية الصينية كوبا الولايات المتحدة الامريكية القوات الدول الاقتصادية هيمنة الولايات الممتحدة

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