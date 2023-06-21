الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في ختام التعاملات... تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2160 جنيهًا

الذهب
الذهب

يقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائه، بمتوسط أسعار الذهب اليوم الأربعاء، ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت انخفاض في أسعار الذهب المحلية في التعاملات المسائية.

وأوضح “مغربي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث جاءت كالتالي..

أسعار الذهب الآن

 

سجل عيار24    نحو        2469 جنيهًا

سجل عيار 21   نحو        2160 جنيهًا

سجل عيار 18   نحو        1851 جنيهًا 


وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن أسعار الجنيه الذهب   17280 جنيهًا، والأسعار لا تشمل المصنعية، في حين بلغ سعر الذهب العالمي 1932 دولار للأونصة.

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