في ختام التعاملات... تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2160 جنيهًا

يقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائه، بمتوسط أسعار الذهب اليوم الأربعاء، ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت انخفاض في أسعار الذهب المحلية في التعاملات المسائية.

وأوضح “مغربي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث جاءت كالتالي..

أسعار الذهب الآن

سجل عيار24 نحو 2469 جنيهًا

سجل عيار 21 نحو 2160 جنيهًا

سجل عيار 18 نحو 1851 جنيهًا



وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن أسعار الجنيه الذهب 17280 جنيهًا، والأسعار لا تشمل المصنعية، في حين بلغ سعر الذهب العالمي 1932 دولار للأونصة.