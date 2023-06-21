سنة حلوة يا حليم.. "الدستور" تزور منزل العندليب الأسمر في عيد ميلاده

يوافق اليوم الأربعاء 21 يونيو ذكرى ميلاد أحد أعظم المطربين في مصر والوطن العربي، وهو العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، الذي ولد بقرية الحلوات بمحافظة الشرقية عام 1929م، ليبدأ بعدها رحلة فنية طويلة، عامرة بنجاحات كبيرة، مازالت متواصلة حتي وقتنا هذا، ممثلة في أغانيه الرومانسية، التي لا يخلوا منها منزل أو مقهي شعبي، علي الرغم من وفاته المنية عام 1977م، في واحدة من أشهر وأكبر الجنازات في تاريخ مصر.

مثلما عاش العندليب الأسمر في وجدان عشاقه ومحبيه حتى وقتنا هذا، عاش أيضاً فترة تألقه الفنية في شقة بسيطة بحي الزمالك الهادئ، وتحديداً في عمارة 5 بشارع قراقوش، بالاقتراب من بهو العمارة المطلة على حديقة الأسماك، وجدنا حارس العقار يخبرنا أن الشقة مغلقة منذ فترة، ولم يأتي إليها سوى بعض الأقارب من حين لآخر، وأنه كان هناك فكرة مشروع لتحويل الشقة لمتحف يجمع ممتلكات العندليب الراحل، ولكن توقف الأمر منذ فترة، وأنه يتمنى أن يحدث ذلك في المستقبل، موضحًا: “أنا عمري 50 عاماً، ولم أحضر فترة سكن العندليب بالعمارة، ولكني من عشاقه، واستمتع يومياً بأغانيه عبر إذاعة الراديو، وطبعاً عايز أقول له سنة حلوة يا عندليب”.

وبالحديث مع أحد قاطني العقار وهو محمد خالد مهندس مدني، قال: "لينا الشرف طبعاً إننا عايشيين في العمارة اللي كان عايش فيها العندليب الأسمر، خاصة أنه المطرب الأول عند جميع الأجيال، وجميع أفراد أسرتي يعشقوه ويرددوا أغانيه باستمرار، مع كامل احترمنا لمطربي هذا الجيل، لكن عبدالحليم حافظ في حتة تانية بجد، ومالوش علاقة بجديد وقديم، وبتمنى أن جميع مطربي الجيل الحالي تحذو حذوه".

عم سامي صاحب كشك، قال: "وقت وجود الفنان الكبير هنا في المنطقة، كنت لسة صغير ومكنش فيه الزحمة دي، كانت الدنيا رايقة، وكان حي الزمالك كله مشاهير، وخاصة الفئة الأولى منهم، زي ما بيقولوا نجوم الصف الأول، وبالنسبة للعندليب الأسمر، مازال يحتل مكانة كبيرة في قلوب عشاقه ومحبيه، وهي المكانة التي حافظ عليها بمجموعة كبيرة من أغانيه التي أصبحت علامة في تاريخ الفن المصري، وحتى الآن يأتي إلى هنا بعض الشباب الصغير الذي يبحث عن منزل العندليب الأسمر لكي يقوم بالتصوير أمامه، وطبعاً كلنا عايزين نقوله كل سنة وانت طيب يا حليم.