صحيفة هندية: "مودي" سيزور مسجد الحكيم في مصر القديمة بعد ترميمه

سلطت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، الضوء على زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي للقاهرة يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أن مودي سيعتزم زيارة مسجد الحكيم في مصر القديمة الذي تم ترميمه مؤخراً من قبل مجتمع الداوودي البهرة الهندي في القاهرة.

وتابعت الصحيفة أن مودي سيصل إلى القاهرة في 24 يونيو في أول زيارة ثنائية يقوم بها أي رئيس وزراء هندي إلى مصر منذ عام 1997.

ووفقاً للتقرير فقد أعيد افتتاح مسجد شيعي من القرن الحادي عشر في فبراير من هذا العام بعد أعمال ترميم استمرت ست سنوات، وتم تمويل التجديد من قبل مجتمع البهرة المتركز في الهند.

وبحسب التقرير زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الهند في يناير من هذا العام كضيف رئيسي في احتفالات يوم الجمهورية، وشهدت الزيارة التزام الزعيمين بشراكة دفاعية أقوى، واستنكار الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والتأكيد على ضرورة مواجهة التطرف والراديكالية معًا.

وكان السيسي قد استقبل في الماضي قيادات من طائفة الداوودي البهرة من الهند في القاهرة، ووفقًا لتقارير في وسائل الإعلام المصرية، أشاد بانفتاحهم على الطوائف والأديان الأخرى ، وكذلك إيمانهم بأهمية الحوار بين مختلف المجتمعات في جميع أنحاء العالم، كما زار مفتي الديار المصرية شوقي إبراهيم عبد الكريم علام الهند الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا، إن مودي سيزور أيضًا مقبرة حرب هليوبوليس للإشادة بالجنود الهنود الذين قدموا التضحية العظمى من أجل مصر خلال الحرب العالمية الأولى..

وقبل لقاء السيسي، سيجري رئيس الوزراء محادثات مع وحدة الهند، وهي مجموعة من الوزراء رفيعي المستوى شكلها الرئيس المصري لتعزيز العلاقات مع الهند، مضيفا إنه كان هناك "مستوى مكثف من المشاركة الوزارية" بين الهند ومصر، التي هي من بين المدعوين الخاصين لمجموعة العشرين تحت رئاسة الهند.

وقال كواترا: "نحن على ثقة من أن زيارة رئيس الوزراء مودي لمصر لن تضمن فقط الزخم المستمر للعلاقة بين بلدينا، بل ستساعدها أيضًا على التوسع في مجالات جديدة من التجارة والمشاركة الاقتصادية بين بلدينا".