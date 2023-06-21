الكشف بالمجان على 1493 مواطن خلال قافلة طبية بالبحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية على بن أبى طالب بمركز التحرير.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية ،وتحت رعاية الأستاذ الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره وإشراف الأستاذ الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية .

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أنه تم الكشف خلالها على 1493 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 10 عيادات طبية ،وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة" عيادتي الباطنة 307- عيادتي الأطفال 388 - الجراحة 185 - النساء 68 - تنظيم الأسرة 18 - الجلدية 233 - العظام 210 - الأسنان 84 ".

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.