"الكشكى": قمة "ميثاق التمويل العالمى" تهدف لإرساء قواعد نظام مالى أكثر عدلًا

قال الكاتب الصحفي، جمال الكشكي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا تعد هي التاسعة منذ توليه الحكم، وهي اللقاء الثالث الذي يجمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أقل من عام، وهذا يوضح عمق العلاقة بين الرئيسين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، أن هناك علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية ممتدة بين البلدين، وتوجد العديد من الملفات العديدة والمتشابكة والمتقطعة ومنها ملف الإرهاب. فمصر لها تجربة قوية وناجحة فيه، وكذلك قضية الهجرة غير الشرعية، لأن فرنسا مهمومة بها هي وباقي الدول الأوروبية ومصر نجحت في مواجهتها.

فرنسا لديها مصالحها في إفريقيا ومن مصلحتها التقارب مع مصر

وأشار إلى أن فرنسا لديها مصالحها في إفريقيا ومن مصلحتها التقارب مع مصر في هذا النوع من الاهتمام بالقضية الليبية والسودانية وكذلك الدور المركزي للقضية الأم بالنسبة لمصر وهي القضية الفلسطينية، فمصر لا يخلو محفل عالمي دون الحديث عنها.

وأوضح أن الرئيس السيسي يلقي الكلمة الأولى في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد" أمام العالم، فنحن أمام تجربة يقاس عليها في العالم تتعلق بالاقتصاد الأخضر والطاقة والربط الكهربائي، كما أن فرنسا عضو في منتدى شرق المتوسط والذي يتعلق بالطاقة، وتهدف القمة لإرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلًا للدول النامية والناشئة.