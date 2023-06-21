كارول سماحة تطرح كليب أغنيتها الجديدة "نسخه مني" مع بتول عرفة

طرحت المطربة كارول سماحة أحدث أعمالها الغنائية فيديو كليب “نسخه مني”، وذلك عبر قناتها بموقع يوتيوب.

الأغنية من إخراج بتول عرفة، من كلمات سليم عساف ومن ألحان محسن يجني ومن توزيع إيليو كالسي.

وكانت كلمات الأغنية كالتالي..

"يمكن تتفاجأ بكلامي رح قلك شو عم حس آخر فتره علاقتنا ما عادت حب و بسر يا نسخة مني حبك قاتلني بالدنيي مين بيحبك قدي أنا أنا ما بتخيل حالي من دونك وبطفي عيوني تیعیشو عیونک يا إنتا إلي يا عمري ما كون رح ضل بقلبك أنا الأولى نحنا روح بجسمين قلب ومقسوم تنين منشبه بعضنا لدرجة صرنا شخص بشخصين أصلا ما في حدا بالدني حبك متلي صوتك معي حارسني ما بيفارقني في شي غریب حبیبي فیک معلقني شوف العمر ما أجملو ونحنا سوا" .

كان في شهر مارس الماضي، طرحت المطربة كارول سماحة أغنيتها الجديدة “قطار الساعة الواحدة”، التي صدرت ضمن ألبومها الجديد “الذهبي” وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب.

أغنية “قطار الساعة الواحدة” غناء كارول سماحة وكلمات الشاعر الفلسطيني محمود درويش، ألحان تيسير حداد.