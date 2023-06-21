خبير اقتصادى: التعامل المصرى الفرنسى عبر الـ9 سنوات الأخيرة مثالى ويدرس

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات بين مصر وفرنسا كانت مميزة ومستقرة على مدار 4 عقود، وخلال التسع سنوات تم رفعها لشيء من التكامل مما كان له مردود على العلاقات التجارية.

وأضاف خلال مداخلة هتفية لقنة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع للضعف، وهو متزن بين الدولتين فمصر تصدر نفس القيمة التي تستوردها، ولذا لا يوجد أعباء يتحملها طرف عن الآخر.

أصبح هناك تشجيع للشركات الفرنسية للتمويل بمصر

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه أصبح هناك تشجيع للشركات الفرنسية للتمويل بمصر بدون معدلات فائدة مرتفعة وعلى أمد طويل للسداد، مؤكدًا أنه يوجد تعاون كبير في القطاعات المهمة بمصر التي تستطيع أن تحقق تنمية مستدامة.

وأشار إلى أن التعامل المصري الفرنسي عبر التسع سنوات مثالي ويدرس في شكل العلاقات بين الدول، لأنه ذو مردود سياسي واقتصادي مهم.