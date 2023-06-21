الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ياسر قورة يتقدم باستفسار للجنة شئون الأحزاب حول ترشح "الوفد" بالانتخابات الرئاسية

المهندس ياسر قورة
المهندس ياسر قورة

تقدم المهندس ياسر قورة، عضو عضو الهيئة العليا لحزب الوفد سابقا، وعضو لجنة الحوار الوطني بالحزب بخطاب لرئيس لجنة شؤون الأحزاب، بإصدار تفسير حول لائحة الحزب، بخصوص اختيار الهيئة العليا للحزب لمرشحها بالانتخابات الرئاسية المقبلة حال إذا قررت الهيئة خوض غمار الانتخابات المقبلة. 

وجاءت مذكرة عضو الهيئة العليا كالتالي: 

المستشار الجليل/ أحمد الحسيني 

النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شئون الأحزاب 

تحية طيبة وبعد،

أتقدم أنا المهندس/ ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد سابقًا وعضو لجنة الحوار الوطني بالحزب إلى سيادتكم معالي المستشار الجليل بخطابي هذا إلى سيادتكم وبصفتكم رئيسًا للجنة شئون الأحزاب ووفقًا لما لها من اختصاصات مذكورة بالمادة (8) من قانون الأحزاب السياسية  40 لسنة 1977، بالتكرم بإصدار تفسيركم والمقصود تحديدًا بمعنى والقصد من (أعضاء الهيئة العليا) المذكورة بنص المادة (19 مكرر) من لائحة حزب الوفد والتي تنص على الآتي: (إذا قررت الهيئة العليا خوض الحزب انتخابات رئاسة الجمهورية، تدعى الهيئة الوفدية لانتخاب مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من بين أعضاء الهيئة العليا، وذلك بالاقتراع السري) وذلك نظرًا لأن هذه المادة قد شابها الغموض كونها مبهمة المعنى والمقصد حيث إنها غير محددة المقصود بها بعضو الهيئة العليا الحالية أم السابقة أن  كلاهما، لاسيما وأن ذات اللائحة في المادة العاشرة مادة l قد نصت علي أن أحد مكونات الهيئة الوفدية هم (أعضاء الهيئة الحاليين والسابقين)، إلا أن نص المادة سالفة الذكر يحدد منه المقصود هل هو الهيئة العليا السابقة والحالية أم الحالية فقط، والهدف من هذا الإيضاح هو تحديد المخول لهم بالترشح أمام الهيئة الوفدية لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية.

كما أرجو من سيادتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف كافة الإجراءات المزمع اتخاذها من جانب حزب الوفد إلى حين إصدار فتواكم بشأن تفسير المادة (19 مكرر) من اللائحة الداخلية للحزب. 

ولسيادتكم التوجيه بما ترونه يصب في مصلحة مصرنا الحبيبة،،،، 

ولكم جزيل الشكر والعرفان،،،،"

المهندس ياسر قورة الحوار الوطنى تفسير الانتخابات المقبلة احمد الحسينى المستشار الجليل

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