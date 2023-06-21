مستفيد من قوافل "حياة كريمة": الفريق أجرى الفحوصات اللازمة بالمجان

نظمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" القوافل الطبية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية، كما طورت المبادرة الوحدات الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

الفريق أجرى لي الفحوصات اللازمة بالمجان

حمادة عبدالنبي يبلغ من العمر 38 عامًا، يقطن في إحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب آلام في الظهر، ولم يستطع الذهاب للعيادات الخاصة بسبب عدم قدرته على تكاليف الكشف والفحوصات، وتمنى فقط أن يتلقى العلاج والفحوصات الطبية بالمجان، وأثناء ذهابه للمسجد أخبره أحد الجيران بوجود قافلة طبية تابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تقدم الخدمات الطبية للمرضى بالمجان، الأمر الذي جعله يذهب إليهم مسرعًا.

وقال حمادة لـ"الدستور"، إنه كان ذاهبًا للمسجد لأداء صلاة العصر، فسمع الناس يتحدثون عن القافلة الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية، فقررت الذهاب فورًا إليهم، حيث إنه يعمل نقاشًا وهذه المهنة سببت له آلامًا في الظهر والعظام، وجعلته يقصر في عمله بشكل كبير، كما أنه لا يمتلك المال المطلوب للذهاب للعيادات الخاصة، وذكر أنه بمجرد وصوله جرى تسجيل بياناته، ووجد المسئولين عن القافلة يتعاملون معه بكل احترام، وسحبوا منه عينة دم، وأجروا له جميع الفحوصات اللازمة للتشخيص، ومن ثم وجهوه لطبيب عظام بمستشفى التأمين الصحي، وأجرى جميع الفحوصات مجانًا.

وأضاف، أنه يخضع لجلسات علاج طبيعي حاليًا، ويحصل على الأدوية للازمة لحالته الصحية مجانًا، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية بعدما قدموا له ولجميع سكان القرية الخدمات التي يعتمدون عليها بشكل أساسي في حياتهم اليومية، كما وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الكثير والكثير لسكان الريف المصري.