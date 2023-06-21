الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيد من قوافل "حياة كريمة": الفريق أجرى الفحوصات اللازمة بالمجان

حياة كريمة
حياة كريمة

نظمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" القوافل الطبية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية، كما طورت المبادرة الوحدات الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم. 

الفريق أجرى لي الفحوصات اللازمة بالمجان 

حمادة عبدالنبي يبلغ من العمر 38 عامًا، يقطن في إحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب آلام في الظهر، ولم يستطع الذهاب للعيادات الخاصة بسبب عدم قدرته على تكاليف الكشف والفحوصات، وتمنى فقط أن يتلقى العلاج والفحوصات الطبية بالمجان، وأثناء ذهابه للمسجد أخبره أحد الجيران بوجود قافلة طبية تابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تقدم الخدمات الطبية للمرضى بالمجان، الأمر الذي جعله يذهب إليهم مسرعًا.

وقال حمادة لـ"الدستور"، إنه كان ذاهبًا للمسجد لأداء صلاة العصر، فسمع الناس يتحدثون عن القافلة الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية، فقررت الذهاب فورًا إليهم، حيث إنه يعمل نقاشًا وهذه المهنة سببت له آلامًا في الظهر والعظام، وجعلته يقصر في عمله بشكل كبير، كما أنه لا يمتلك المال المطلوب للذهاب للعيادات الخاصة، وذكر أنه بمجرد وصوله جرى تسجيل بياناته، ووجد المسئولين عن القافلة يتعاملون معه بكل احترام، وسحبوا منه عينة دم، وأجروا له جميع الفحوصات اللازمة للتشخيص، ومن ثم وجهوه لطبيب عظام بمستشفى التأمين الصحي، وأجرى جميع الفحوصات مجانًا.

وأضاف، أنه يخضع لجلسات علاج طبيعي حاليًا، ويحصل على الأدوية للازمة لحالته الصحية مجانًا، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية بعدما قدموا له ولجميع سكان القرية الخدمات التي يعتمدون عليها بشكل أساسي في حياتهم اليومية، كما وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الكثير والكثير لسكان الريف المصري.

حياة كريمه القوافل الطبية القرى الصحية المبادرة الاجهزة الطبية

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

أول رد من محمد رمضان على قرار الحجز على فيلته بأكتوبر

الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بالسادس من أكتوبر

حقيقة ظهور كائن بحرى غريب بشواطئ الإسكندرية

قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

كيف احتفل الملك تشارلز بعيد ميلاد ابنه الأمير ويليام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية