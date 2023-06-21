الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. هانى تمام يكشف فضائل عظيمة للعمل الصالح فى هذه الأيام (فيديو)

الدكتور هانى تمام
الدكتور هانى تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يفخم ويعظم العمل الصالح في تلك الأيام المباركة، مؤكدًا أن الصحابة يعلمون جيدًا أن أعظم الأعمال عند الله الجهاد، فقال الصحابة للرسول “ولا الجهاد يا رسول الله" قال: “ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء”.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أن العمل الصالح في هذه الايام أفضل من الجهاد، وأن الإنسان المجاهد الذي خرج كي يجاهد في سبيل الله وقتل واستشهد وفي نفس الوقت أخذ معه ماله وفقده في تلك الحرب، فلم يرجع بنفسه ولا بماله، تلك هى الحالة الوحيدة التي استثناها الرسول الكريم بأن ثوابها يعظم ثواب تلك الأيام المباركات. 

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس العمل الصالح البيت الجهاد أعظم الأعمال عند الله الجهاد

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