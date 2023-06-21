الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حامد فارس: مشاركة الرئيس بقمة فرنسا لاعتبار مصر المدافع عن الدول النامية

فرنسا
فرنسا

قال حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد" بفرنسا، يؤكد مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية ومشاركتها اليوم باعتبارها المدافع الأول عن كل الدول النامية ليس في القارة الإفريقية أو العالم العربي ولكن بالعالم أجمع.

القمة تهدف لإرساء قواعد نظام مالي يكون أكثر عدلًا 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، هذه القمة تهدف لإرساء قواعد نظام مالي يكون أكثر عدلًا وتضامنًا لمواجهة التحديات العالمية والمشتركة، بمشاركة مصر وسط 300 رئيس إلى جانب كبرى المنظمات الدولية، وهذا يؤكد تأثير مصر في النظام العالمي الجديد باعتبار أنها مؤثرة في محيطها الإقليمي والعربي والدولي.

وأكد أن مصر استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة في سياستها الخارجية المتزنة، ودورها الفعال مع كل دول العالم، والذي يؤكد أنها تسير في طريقها الصحيح، ويوجد احترام متبادل بينها وبين الدول وفقًا للقانون الدولي.  

أستاذ العلاقات الدولية حامد فارس الرئيس عبدالفتاح السيسي فرنسا المدافع الأول الدول النامية قواعد نظام مالي

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يزور فرنسا للمشاركة فى قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد

"قمة دولية".. فرنسا تبحث مع العالم تغير المناخ والفقر بمشاركة قوية لمصر

ممثل الشعب الجمهوري: عقد الحوار الوطني مبادرة حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي

أشرف العشرى: كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى جاءت شاملة جامعة للأوضاع فى السودان

برلمانى: قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى منصفة للمرأة

الأكثر قراءة

الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بالسادس من أكتوبر

أول رد من محمد رمضان على قرار الحجز على فيلته بأكتوبر

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

ما هى الكلمة التى تفتح باب الرزق والعطاء؟.. خالد الجندى يجيب

الرئيس السيسى يزور فرنسا للمشاركة فى قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد

فؤاد بدراوى يعلن رغبته الترشح للانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية

أبوردينة: القدس تشهد حربًا غير مسبوقة من الاحتلال