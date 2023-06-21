حامد فارس: مشاركة الرئيس بقمة فرنسا لاعتبار مصر المدافع عن الدول النامية

قال حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد" بفرنسا، يؤكد مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية ومشاركتها اليوم باعتبارها المدافع الأول عن كل الدول النامية ليس في القارة الإفريقية أو العالم العربي ولكن بالعالم أجمع.

القمة تهدف لإرساء قواعد نظام مالي يكون أكثر عدلًا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، هذه القمة تهدف لإرساء قواعد نظام مالي يكون أكثر عدلًا وتضامنًا لمواجهة التحديات العالمية والمشتركة، بمشاركة مصر وسط 300 رئيس إلى جانب كبرى المنظمات الدولية، وهذا يؤكد تأثير مصر في النظام العالمي الجديد باعتبار أنها مؤثرة في محيطها الإقليمي والعربي والدولي.

وأكد أن مصر استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة في سياستها الخارجية المتزنة، ودورها الفعال مع كل دول العالم، والذي يؤكد أنها تسير في طريقها الصحيح، ويوجد احترام متبادل بينها وبين الدول وفقًا للقانون الدولي.