الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

توصيات مؤتمر "المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة" بمكتبة الإسكندرية

د.أحمد زايد مدير
د.أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

اختتمت مكتبة الإسكندرية مؤتمر "المجتمع المدني.. نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة"، اليوم الأربعاء، والذي أقيم على مدار يومين، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، واللواء محمد الشريف؛ محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة؛ رئيس جامعة الإسكندرية، ونظم على هامش المؤتمر معرضًا لمنتجات الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الجمهورية. 

وجه الدكتور أحمد زايد الشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، التي افتتحت المؤتمر أمس الثلاثاء، وكل المشاركين في المناقشات الثرية التي شهدتها الجلسات المقامة على هامش المؤتمر.

وأكد زايد، أن المكتبة تضطلع بدورها دائمًا كحاضنة فكر وشراكة وتواصل بين كافة القطاعات، وأشاد زايد بالمؤتمر، واقترح أن يتم تنظم مؤتمر للشراكة بشكل دائم.

وأصدر المؤتمر عدة توصيات؛ منها: وضع آلية حوار دائمة تجمع بين الجمعيات والحكومة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والقطاعين الخاص والبحثي، ووضع آليات للمحاسبة المالية والفنية تخص كل الأطراف الشريكة. 

كما أكد"زايد"، أن تنمية الجمهورية الجديدة تتطلب شراكة جديدة وفعالية وحيوية تضاف للمجتمع المدني في كافة المجالات الخدمية والحقوقية واحترام التعددية وحقوق الإنسان.

وأكد المؤتمر على التوصية الصادرة عن المؤتمر السابق بإنشاء أكاديمية وطنية للعمل الأهلي ولتدريب كوادر العمل الأهلي، وإنشاء صندوق مالي يضمن تكافل الجمعيات على انتشارهم في مختلف المحافظات.

شمل المؤتمر العديد من المحاور التي تتصل بدور الجمعيات الأهلية في مواجهة التطرف، ونشر ثقافة التسامح، والدور الذي تلعبه هذه الجمعيات في مواجهة الأزمات مثل التعامل مع اللاجئين، وأزمة الغذاء، والعنف ضد المرأة.

على جانب آخر، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اجتماع الشبكة الرقمية الفرنكوفونية، وذلك في تمام التاسعة صباح الخميس 22 يونيو 2023.

مكتبة الاسكندرية الجمهورية الجديدة الدكتورة نيفين القباج الجمعيات الأهلية الدكتور عبد العزيز قنصوة

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