الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستأنف اجتماعاتها الدورية

لجنة الشئون الدستورية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ

استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الأربعاء، اجتماعها بمقر مجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ، ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماع، بعض الصياغات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة على بعضها وإرجاء المواد المرتبطة ببعضها لمناقشتها معًا، وقد تمت الموافقة على عدد كبير من مواد مشروع القانون، وتستأنف اللجنة اجتماعاتها؛ لمناقشة باقي المواد في وقت لاحق.

وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية.

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اللجنة الفرعية الحكومة لجنة الشئون الدستورية الصياغات المقترحة حقوق الانسان مشروع متكامل

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