نائب محافظ القاهرة تتابع حملات النظافة بأحياء المنطقة الجنوبية (صور)

أجرت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الجنوبية، جولة تفقدية موسعة بعدد من إحياء المنطقة الجنوبية لمتابعة حملة النظافة المكبرة التي تجوب أحياء المنطقة الجنوبية المستمرة لمدة 6 أيام، بهدف القضاء على المظاهر السلبية ورفع التراكمات والمخلفات، وتحقيق الانضباط بجميع شوارع وميادين المنطقة الجنوبية مع تغيير واجهتها إلى أزهى صورها.

وأكدت عبدالمنعم ضرورة التكاتف وتضافر الجهود من خلال هذه الحملة الشاملة لتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة بعض الطرق والشوارع من خلال متابعتها للجهود المبذولة، وتفقدها لأعمال رفع التراكمات التي تتم دون توقف بالتنسيق مع هيئة النظافة وتجميل والإنارة بالقاهرة، وبتدعيم الحملة بعدد من المعدات وباستخدام قلابات وحاويات وغيرها من معدات النظافة إلى جانب زيادة فرق العمل المشاركة بها.

واستهلت نائب المحافظ جولاتها الميدانية بتفقد حالة النظافة بنطاق حى المعادي، بحضور اللواء طارق بحيري رئيس الحي والأستاذة منال محمود سكرتير الحى ومديري المتابعة الميدانية والإشغالات ومشرفي المربعات والرصد البيئى ومدير فرع هيئة النظافة ومهندسي الطرق بالمنطقة الجنوبية، والتي شملت المرور على منطقة عزبة نافع وشارع دمشق وميدان الحرية، وشارع ٧ امام محطة مترو المعادي وأمام موقف السرفيس وسوق المعادي القديم، وشارع ١٠٤ و ١٥٤ وخلف الإسعاف وشارع الترعة.

ووجهت نائب محافظ القاهرة بتكثيف أعمال النظافة والتعامل الفورى لرفع المخلفات والقيام بأعمال تجريد ورفع كفاءة الشوارع مع عمل خطة لتطوير ورفع كفاءة شوارع وطرق المعادي لعودتها لسابق عهدها، بالتنسيق مع إدارة الطرق بالمنطقة الجنوبية وعمل تقرير شامل عن حالة الشوارع، وتحديد الطرق ذات الأولويات القصوى لدراسة تطويرها ورفع كفاءتها.

وتخللت الجولة متابعة المواقف الخاصة بالسرفيس بنطاق الحي، ووجهت عبدالمنعم بضرورة التنسيق مع إدارة السرفيس والمرور لمنع المواقف العشوائية وغير المخططة التي تعوق سير المارة وحركة السيارات وتعرقل الحركة المرورية بتقاطع شارع ٩ مع شارع حسنين دسوقي وشارع أحمد زكي تقاطع شارع حسنين دسوقي وميدان الحرية ومنطقة معادي البلد وأمام محطة مترو المعادي؛ نظرا لوجود سيارات السرفيس خارج المواقف المخصصة لها.

على هامش جولتها التفقدية حرصت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على التعرف على ردود أفعال المواطنين واستطلاع رأيهم بشأن الحملة، كما استمعت لعدد من شكواهم واستفساراتهم، ووجهت بعمل حملات فورية وتوجيه الشكاوى المعروضة على الإدارات المختصة لاتخاذ اللازم بصورة عاجلة.

استمرارًا للجولة واصلت جيهان عبدالمنعم المتابعة الميدانية بالمرور بنطاق حي طره بشوارع معهد أمناء الشرطة وكورنيش طره وكوبري شمال طره وأرض الجمعية وأمام نادي دجلة سبورتنج وأمام سجن طره، ومحطة مترو طره البلد ونفق معهد الأمناء وأرض الجمعية، بحضور المهندسة جيهان جادو رئيس الحي وفريق المتابعة الميدانية والاشغالات ومشرفي المربعات ومسئولي فرع هيئة النظافة بالحي.

ووجهت بتحسين مستويات النظافة ورفع كافة المخالفات والتراكمات بطول شارع معهد أمناء الشرطة وبطول سور سجن طره بشارع مصر حلوان الزراعي مع رفع كفاءة البلدورات والأرصفة والعمل على رفع كفاءة وتطوير الساحة الأمامية أمام محطة مترو طره البلد، من خلال توفير مقاعد للمارة والتشجير وتكثيف أعمال النظافة.

وأثناء جولاتها بنطاق الحي تلاحظ وجود قطعة أرض بها تراكمات وقمامة على طريق الأوتوستراد، حيث وجهت بتكثيف الجهود لرفع التراكمات والمخلفات، وتحقيق عنصر الاستدامة لهذه الاعمال حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

كما شددت نائب المحافظ بعمل مخالفة ومحضر لصاحب عقار بمنطقة أرض الجمعية؛ لارتكابه مخالفة ملء سيارات المياه التي تستخدم في الأغراض الصناعية من منزله بالمخالفة بالمياه المرشحة.

واختتمت نائب محافظ القاهرة جولتها بالتأكيد على ضرورة استمرار الحملات المكثفة والتواجد الميدانى بشكل مستمر والتواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة الفورية لهم من خلال تذليل أية عقبات قد تعوق مواصلة الأعمال مع التأكيد على تنفيذ كل ما وجهت به من قبل وتلافى جميع الملاحظات حتى يتسنى تحقيق الهدف الذى أعدت من أجله هذه الحملة المكبرة، وهو شعور المواطن بحدوث طفرة فى منظومة النظافة والمظهر العام بجميع الشوارع؛ لتكون واقع ملموس على أرض الواقع.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة الاستمرار فى المتابعة من مشرفى المربعات والمتابعة الميدانية والرصد البيئى، وإعداد تقارير وافية أولا بأول بكل ماتم من حملات وإجراءات فى هذا الشأن، ومحاسبة المقصرين فى أداء عملهم والمتسببين فى بعض المظاهر السلبية بشوارع المنطقة.